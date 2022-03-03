【国会】国大将设人体御热研究中心 助军人提升御热能力

（早报讯）国防部将在新加坡国立大学内设立人体御热研究中心，帮助军人提升御热能力。

国会拨款委员会今天（3月3日）继续辩论国防部开支预算，国防部高级政务部长王志豪答复蒙巴登区议员林谋泉的提问时透露，国防部将与国防科技研究院和新加坡国立大学于今年年中合作设立人体御热研究中心（Heat Resilience and Performance Centre，简称HRPC）。

王志豪说，当局认识到气候变化导致环境温度上升，而这会越发影响我国军人的福祉以及新加坡武装部队训练和行动的有效性。因此，当局正审视如何让武装部队继续安全有效地训练并保持战备状态。

“人体御热研究中心会就减轻热量的策略进行前瞻性研究，并开发更基本的方式，缓解武装部队内的热损伤问题。”

根据国家气候变化秘书处（National Climate Change Secretariat，简称NCCS）的数据，由于气候变化，1980年至2020年间，我国的年平均温度已从26.9摄氏度上升至28.0摄氏度。

人体御热研究中心是本地首个为应对不断上升的环境热量（ambient heat），提供解决方案的中心。中心将利用上述三家机构的集体专业知识及操作见解，致力于四个方面的研究，为武装部队开发具颠覆性的御热和隔热方案。

这四个方面是：通过主动监测发现可能引发热损伤（heat injury）的新因素，并加强研究重点及缓解策略；实时预测及发现面对危险的士兵，防止他们出现热损伤；通过新的、更有效的降温策略，增强士兵的御热能力；提升基础设施，减少训练中士兵们的热应力（heat stress）。

虽然研究重点针对军事环境，但关键的基本研究成果与方法也将适用于准军事和民用环境。