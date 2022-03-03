建议大学文凭设有效期惹争议 洪维能：旨在鼓励持续提升技能

（早报讯）西海岸集选区议员洪维能前天（3月1日）在国会建议为大学文凭设下五年的有效期，他的这番言论引起不少争议。洪维能今天（3日）澄清，他提出的概念旨在建议大学生在毕业后，可以每五年参加一些培训和技能提升课程，以确保他们了解和掌握职场趋势和最新科技。

洪维能今天在面簿贴文指出，他3月1日在国会参与新财年政府财政政策辩论时所提出的想法，主要围绕在现代经济社会下，新加坡人须不断提升技能并与时俱进，同时探讨高等教育学府在这方面可扮演什么样的角色。

Earlier this week, I spoke in Parliament about the need to transform the Institutes of Higher Learning (IHLs). With... Posted by Ang Wei Neng 洪维能 on Wednesday, March 2, 2022

“过去几天在线上和线下聆听大家的心声，我看到很多新加坡人都在热切谈论这个关键又复杂的课题。”

他认为，展望未来，最好的解决方案是与大家共同探索一个更可行的途径，确保本地经济经得起未来的考验。

洪维能在参与辩论时提及，由于大学四年所学内容会过时，无法应对职场所需，因此本地高等教育学府有必要考虑转型，其中一个大胆的想法是为文凭加上一个有效期，如果在特定日期例如五年后没有去上提升课程，学位就会逐渐失效。

许多网友不认同他的言论，除了批评有关想法激进外，也提出许多人进入职场后生活忙碌，无法在全职工作的情况下还去上技能提升的课程，甚至有人直言大学文凭并非拥车证，如果要为学位设有效期或强制定期进修，许多专业人士如医生或律师也可能失业。