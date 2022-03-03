戴森公司将招聘2000多名工程师和数码专才

（早报讯）科技公司戴森（Dyson）将招聘2000多名工程师和数码专才，以支持公司在全球的拓展。

这项招聘计划包括新加坡在内，公司下来几周将宣布新加坡招聘活动的更多相关细节。另外，它在圣占姆士发电厂（St James Power Station）设立的全球总部大楼也预计下来几周正式开幕。

总部位于新加坡的戴森公司周四（3月3日）发布文告宣布这项招聘计划，并指出这是公司2020年宣布27亿5000万英镑（约50亿新元）投资计划中的最大一次招聘活动。

根据文告，戴森公司在全球有约3250名工程师和科学家。它将要填补的工作职位跨越各个层面，包括电子、声学、设计工程、机器学习、软件、自动化和材料等崭新领域。

除了新加坡，公司将在英国、马来西亚和菲律宾展开招聘活动，包括计划在马来西亚和菲律宾招聘约300人。

公司也表示，它今年将投资6亿英镑，用于提升技术、设施和实验室等。

戴森创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson)说：“我们喜欢以'错误'方式看待问题，并开创我们自己的解决方案。这使得我们能继续取得成功和增长。但为了继续这一令人兴奋的旅程，我们需要最优秀的工程师和数码专才加入我们的团队。”