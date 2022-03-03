【国会】尚穆根：社会对同性恋的态度逐渐转变 未来若改变政策须平衡各方观点

（早报讯）社会对同性恋的态度会逐渐转变，因此政府在制定政策时也必须与时并进，把这些改变纳入考量。政府还在斟酌最佳的做法，若未来决定做任何改变，一定会继续平衡各方观点。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（3月3日）在国会拨款委员会辩论内政部财政预算时，针对最高法院上诉庭周一（2月28日）发表的判词，对刑事法典第377A节条文提出看法。

尚穆根说，同性恋是个可造成严重分裂的课题，因此政府一直以来都采取“和平共存”（live and let live）的处理方式，打造一个具包容性的社会，大家可以尊重和容忍不同观点和行为。虽然保留第377A节条文，但是不会主动采取执法行动，总检察署也抱持类似的做法。

他说，政府一贯强调逐渐转变和维持传统家庭结构的立场不变，但是这些年来社会对同性恋者的态度已慢慢在改变。政策必须跟得上观点的变化，而法律也须能支持政策。

“政府还在斟酌最佳的做法，我们必须尊重不同观点，仔细考量，与不同团体进行讨论。”

最高法院上诉庭周一发表判词，驳回三名男子针对刑事法典第377A节条文申请提出司法挑战，认为既然三名上诉人目前并没有面对在377A法律条文下被检控的可能性，因此不存在此条文对他们构成歧视或违反宪法的立场。

根据第377A节条文，任何男性在公共或私人场合，与另一名男性进行严重猥亵行为而被定罪的话，可面对长达两年监禁。