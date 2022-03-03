疫情重击 2020年购票欣赏演出者跌91%

（早报讯）冠病疫情严重影响本地艺术和文化活动，由于各种活动纷纷取消或缩小规模，2020年出席本地免门票艺文活动和参观博物馆的人数下跌近七成，而购票欣赏演出者更大跌91%，只有18万人次。

文化、社区及青年部今天（3月3日）发表《新加坡文化统计报告2021》，总结2020年我国艺术和文化领域的进展，以及艺文表演、人文历史活动和博物馆展览数据。

文告指在经历长达十年稳健成长后，2020年对艺文界而言是充满挑战的一年，疫情重击了艺文活动出席率，其中售票活动的影响最大，与2019年的200万人次相比，前年仅有18万人次付费观赏演出。

此外，参与免门票活动的人数，也从2019年的1360万人次，减少68%至440万人次。

前往本地逾50家公共与私人博物馆和艺廊的访客也同样减少，从2019年的960万名访客，下跌至310万人次。

为了应对新作业环境，艺术和文化机构纷纷转往数码平台，用另一种方式继续接触观众。国家艺术理事会一项调查显示，2020年8月至去年1月期间，每10名新加坡人中，就有八人通过线上平台接触到艺文活动。

文化、社区及青年部表示理解艺文界需要一段时间才能恢复到疫情前的荣景，因此通过与艺文界密切合作，包括推出总额达7500万元的艺术文化坚韧配套，协助受影响的艺文工作者。

“当我们逐渐从冠病中复苏，希望私人界和个人能继续支持本地艺术和文化活动。”