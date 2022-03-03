【国会】杨莉明：9万个警方电眼协助侦破6000多起案件

（早报讯）截至2021年底，部署在全岛公共场所的约9万个警方电眼已协助侦破6000多起案件，警方预计将在2030年以前将电眼数量增至20万个。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（3月3日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时说，随着威胁性质的演变，内政部须通过使用技术来增强运作能力，这就包括提高运营效率、为公众提供更安全和更便捷的服务，并提高内政团队人员的能力。

在检测和预防威胁方面，警方电眼就取得显著效果。从2013年至2021年6月，在装置警方电眼的约2100座组屋内，非法放贷等罪案减少了94％。

杨莉明说：“2021年进行的一项调查显示。91％的受访者支持在公共场所安装警用闭路电视以发挥威慑作用、侦查和侦破罪案。截至2021年底，警方已在组屋、多层停车场、市中心、邻里中心和小贩中心安装约9万个摄像头。警方将把电眼网络的覆盖范围扩大到更多公共场所和中心地带，提高对犯罪和威胁的应对能力。”

杨莉明也强调警方电眼的画面都安全存储，只有经授权人员才能登陆。

除了警方，民防部队也一直在加强检测有害物质的能力，在未来几年于全国范围内实施全天候实时传感器网格，以早发现有害物质并更快调查和管理情况。

民防部队和卫生部也在2021年中旬联合开发医疗网络信息综合系统（OMNII），让救护人员能随时随地查看病患的医疗数据，并与医院共享信息。

警方和民防部队将通过紧急号码视频扩展系统（VEEN）增强紧急电话999和995运营中心，让运营中心人员在呼叫者的手机上发起视频通话，让运营中心看到正在发生的情况；以便让到场的警员能更快更好地做出反应。VEEN系统将在2023年第一季度落实。