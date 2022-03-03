逾24万5岁至11岁童已接种至少一剂冠病疫苗

（早报讯）截至昨天（3月2日），超过24万名五岁至11岁儿童已接种至少一剂冠病疫苗，当中逾17万8000人已接种第二剂。

根据教育部和幼儿培育署今天（3月3日）发的联合文告，过去两个月，小学生的疫苗接种计划取得稳步进展，令人鼓舞。约83％在受邀接种后注册，81％已接种至少一剂。

另有1500名小学生的家长选择在第二学期开课后，通过校方安排载送学生，在没有家长陪同下前往儿童接种中心。

学前儿童方面，已有3万名出生于2016年和2017年的儿童通过全国预约系统注册接种，当中超过2万6000人已接种第一剂，近1万3000人已接种第二剂。

随着更多儿童注册并接种疫苗，下来数周将有更多儿童接种中心关闭。设在尤索夫依萨中学（Yusof Ishak Secondary School）的儿童接种中心将从4月1日起停止运作。

这家中心会继续让通过全国预约系统预约的儿童接种，直到3月31日，但从3月10日起停止接待无预约（walk-in）接种第一剂疫苗的儿童。

设在南洋民众俱乐部和女皇镇民众俱乐部的儿童接种中心，早前已在2月27日关闭。这三家接种中心关闭后，仍有12家儿童接种中心继续为五岁至11岁儿童提供接种服务。

鉴于奥密克戎病例近日激增，当局鼓励家长和监护人尽快让孩子接种疫苗，预防他们在染疫后患上严重疾病。这样一来，家长也能更安心让孩子继续上学和参与学校活动。