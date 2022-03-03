【国会】尚穆根：本地监管机制完善 不必设立额外监督机构

（早报讯）内政部长兼律政部长尚穆根指出，本地监管机制独立和完善，如果总理是调查对象，贪污调查局可上报总统，因此不必设立额外监管机构进行调查。

尚穆根今天（3月3日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，就工人党议员贝理安（阿裕尼集选区）的发言做出回应。贝理安询问总理或内阁部长若成为外来干预的对象，是否是由贪污调查局负责调查，以及贪污调查局会否主动评估部长受到外来干预的威胁。他也再次建议设立独立的政府监督机构（ombudsman）来进行相关调查。

对此，尚穆根解释无论是部长、公务员或个人有不法行为都会受到调查，过去几年政府也加强监管监督，例如贪污调查局可直接上报总理，而如果总理是调查对象或是总理不愿意配合采取行动，贪污调查局则可上报总统。

他说：“如果任何人发现任何不法行为或疑似不法行为，包括疑似受到外来干预或影响，可通知贪污调查局，贪污调查局有资源进行调查，也有能力借助其他机构获得额外帮助完成所需的工作。贪污调查局也能制定框架，评估哪些接触属于越界并成为外来干预的对象。”

尚穆根指出，如果要设立独立的政府监督机构进行调查，这个机构也无法单独进行调查，而是必须复制许多现有的执法机构，包括情报单位的职务。他也说，若要在政府机制之外复制全套调查体系，成本恐怕会是颇可观的。

尚穆根认为，本地目前的监管机制完善，包括让公众通过向总检察署、警方和贪污调查局等举报不法行为。如果公务员认为部长有不法行为，也能上报至更高的单位，他们会受到公共服务署的保护，而政府也不能干预公共服务署的任命。