新加坡海峡时报指数微升9.25点或0.29％

（早报讯）全球经济前景充满未知数，促使投资者采取谨慎态度。尽管本地股市今天（3月3日）稍有反弹，但涨势显得疲弱，新加坡海峡时报指数周四微升9.25点或0.29％，收报3253.65点。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时指出，根据新加坡交易所上周发表的资金流动数据，许多大型基金已开始对本地银行股进行套利，导致以银行股为主的海指走势疲弱，已跌破3275点的支撑点。

影响本地股市的其中一个因素是美国的加息情况仍不确定。王彬妮说：“美国联邦储备局主席鲍威尔前天表示可能在3月加息25个基点，但市场预期会增加50个基点。由于整个加息情况未明朗化，市场因此趋向谨慎。”

鲍威尔在周三于国会就联储局即将召开的3月会议发表谈话时指出，俄罗斯入侵乌克兰、战争持续、制裁行动以及局势下来的发展，给美国经济造成高度不确定的短期影响。

DailyFX策略师杨燕认为，股市过去几天面对严重抛售压力，投资者这时可能趁低吸纳，转向风险资产。不过，地缘政治局势不稳定将抑制涨势，直到俄罗斯和乌克兰达致停火协议。

整体本地股市交易量为23亿5000万股，交易总值增至14亿7000万元，全场上升股280只，下跌股197只。其中，丰益国际（Wilmar International）领涨，上扬2.25％至4.55元。怡和控股（Jardine Matheson）领跌，下滑1.43％至59.12美元（约80.27新元）。

许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）的子公司Oiltek-International今天在凯利板挂牌，首日交易闭市报0.26元，高于0.23元的发售价。

其他个股消息，目前停牌的德宝房地产开发（Debao Property）接到新加坡交易所（SGX）发出的除牌通知。该公司早前披露，审计师对2019财年的财报“无法表示意见”，认为集团在能否正常营业的问题上，存在显著不确定性。公司之后在1月18日根据上市规则提出暂停交易。

Rex国际（Rex International）宣布，公司股票将在3月8日从凯利板转到主板交易。

绿科控股（ecoWise Holdings）披露，手上欠银行的逾期款项约252万令吉（约82万新元），这笔款项原本要在2月偿还。公司未收到这三家马来西亚银行发出的索偿信，但其中一家已暂停两家马国子公司的贸易融资。

新交所宣布委任华侨银行前集团总裁钱乃骥为非独立董事。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）和本地无人机研发公司F-drones签署备忘录，共同为岸外风电场研发全球首个大规模使用电动货运无人机的项目。使用无人机预计可节省超过90％的成本，运输速度也较大量依赖船只和偶尔派遣直升机的传统方式快了三倍。