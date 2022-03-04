（早报讯）全球经济前景充满未知数，促使投资者采取谨慎态度。尽管本地股市昨天（3月3日）稍有反弹，但涨势显得疲弱，新加坡海峡时报指数微升9.25点或0.29％，收报3253.65点。

隔夜美国股市全面下跌，标普500指数和道琼斯工商指数分别下挫0.53％和0.29％，纳斯达克指数的跌幅更大，为1.56％。

以下是今天（4日）值得关注的股票：

1.扬子江船业（Yangzijiang）今早开市前宣布，将发行5000万元的无抵押可转换债券（unsecured convertible bonds）给经济发展局投资公司（EDBI）和Alexandrian Worldwide这两名战略投资者。

作为与经济发展局投资公司交易的一部分，扬子江船业将在新加坡设立海事研发中心，专注于绿色船舶技术、自主船舶、信息物理模拟、数码孪生和短延滞通信系统等领域。

集团旗下Yangzijiang Financial也打算在新加坡设立全球公司总部和国际投资业务，并计划推出一个专注于可持续发展相关投资的海事基金——Advanced Maritime Fund。

这将协助本地企业填补资金缺口，把研发结果商业化，进而推动本地脱碳，加速本地海事领域的中小企业和起步公司的增长。

2.目前停牌的德宝房地产开发（Debao Property）接到新加坡交易所（SGX）发出的除牌通知。该公司早前披露，审计师对2019财年的财报“无法表示意见”，认为集团在能否正常营业的问题上，存在显著不确定性。公司之后在1月18日根据上市规则提出暂停交易。

3.Rex国际（Rex International）宣布，公司股票将在3月8日从凯利板转到主板交易。

4.绿科控股（ecoWise Holdings）披露，手上欠银行的逾期款项约252万令吉（约82万新元），这笔款项原本要在2月偿还。公司未收到这三家马来西亚银行发出的索偿信，但其中一家已暂停两家马国子公司的贸易融资。

5.怡和控股（Jardine Matheson）截至去年12月底的2021财年转亏为盈，取得19亿美元（约25.8亿新元）净利。集团投资房地产的公允价值跌幅收窄，联营及合资业务的投资房地产公允价值增加。

6.星煌控股（Starburst）今早开市前要求暂停交易，表示稍后会宣布消息。