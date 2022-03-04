涉欺骗银行 公司前女首席财务官被加控12罪

（早报讯）早前被控欺骗银行的贸易公司前女首席财务官，昨天（3月3日）再被加控12项欺骗控状，指她欺骗七家金融机构发放高达3.33亿元的信贷，并涉嫌指示属下职员伪造文件，避免金融机构进一步调查公司的财务状况。

Agritrade International公司前首席财务官林敏金（62岁）去年9月被控上庭，她再被加控12项控状，包括欺骗和伪造文件的罪名。

新加的控状指她让八家金融机构误信她所属的公司和子公司的合并财务报表已完成审计，进而欺骗七家金融机构发放信贷（credit facilities）给公司，涉及金额高达2.45亿美元（约3.33亿新元），也借此避免一家金融机构进一步调查她公司的财务状况。

另外，被告也涉嫌指示属下职员伪造文件，并将这份文件提交给一家金融机构，企图蒙骗对方。

若加上被告早前被控的控状，她目前共面对32项控状。她去年9月被控上庭后，还押至今已五个多月，案件还在调查中，案展本月31日进行审前会议。

《联合早报》早前报道，该公司的业务涵盖煤矿和棕榈油等贸易，去年因拖欠9.83亿美元的抵押贷款已宣告倒闭。

在刑事法典417条文下，欺骗罪名若罪成，可被判监禁长达三年和罚款。

在刑事法典420条文下被控欺骗，一旦罪名成立可被判监禁长达10年及罚款。伪造账户罪名若成立则可被判监禁长达10年、罚款或两者兼施。（人名译音）