经营下注网站赚逾百万元 非法博彩团伙首脑被判监

（早报讯）三兄弟被指是网上非法博彩团伙首脑，其中一人通过经营两个下注网站，在五年内赚取超过100万元，也用犯罪所得支付11个房产的部分房贷，昨天（3月3日）被判监九年八个月又两周，以及罚款62万元。若无法缴付罚款，则得额外坐牢310天代替。

警方在2016年捣毁一个庞大的非法博彩团伙，前后逮捕49人，其中三名兄弟被指是团伙首脑。

排行最小的薛少文（57岁）是三兄弟中第一个认罪和被治罪的人。他面对61项控状，包括抵触有组织罪案法令、远程赌博法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案法令等。他承认七项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，这个团伙在2011年开设非法下注网站，包括万字票和多多等。

这个团伙组织结构多层且复杂，三兄弟拥有多个支部负责收注，各支部都有自己的领队、跑腿和多名向赌客收注的代理等。

2013年，被告发现香港有个更好的下注系统，于是找人帮忙参照，创建第二个投注网站。

调查显示，在2011年至2016年间，团伙通过至少两个下注网站，一周收注三天，每周可收取逾110万元赌注。

被告从中抽取佣金，每个月赚取近两万元，五年来赚取超过100万元。被告也用部分犯罪所得，支付至少一个组屋和10个公寓单位的部分房贷。

赢必胜律师事务所陈俊良律师和黄国彦律师代被告求情时表示，被告事后积极配合警方调查，而且团伙也有其他主脑，不该由被告负起全责，恳请法官判被告坐牢七年半或八年，及罚款23万5000元。

控方则表示，团伙涉及的金额、人数和规模非常庞大，干案时间长达五年，加上被告是主谋之一，创立第二个网站的主意也出自于他，显然他的罪责相当重，恳请法官判处他坐牢10年半至12年5个月，以及罚款72万元。

法官下判后，批准被告申请，允许他展期至4月11日开始服刑。

被告目前以7万5000元保释在外，两名哥哥的案件则仍处于审前会议阶段。（人名译音）