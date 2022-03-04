【国会】企业2030愿景支持高潜企业成全球巨头 提升中小企业能力

（早报讯）全球环境日益波动，我国须得加强韧性和加速转型来应对，政府会鼓励与协助高潜能企业发展成为全球巨头，及提升中小企业的核心能力，以实现“企业2030愿景”。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生周五（3月4日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时宣布这点。

他说：“我们致力于协助本地企业在后冠病时代把握增长机遇。除了采取针对性措施，应对当前的成本压力，以及乌克兰紧张局势所带来的不确定性，我们也必须在全球经济转型和重组的大背景下，加快产业转型的步伐。”

在企业2030愿景下，我国要支持高潜能公司增长，帮助他们成为全球巨头。

陈诗龙说，过去数年，我国涌现出新一批本地领头羊公司，现在已有22家土生土长的起步公司跻身“独角兽”行列。独角兽公司指公司估值超过10亿美元。

电竞椅公司圣临（Secretlab）、奶瓶品牌Hegen和真空镀膜技术供应商纳峰科技（Nanofilm Technologies）等本地公司，已经在全球舞台上扬名。

因此政府推出新加坡企业国际化计划（Singapore Global Enterprises，简称SGE），培养新一代的新加坡国际企业。新加坡企业发展局（ESG）和经济发展局（EDB）会为高增长潜力和宏愿的公司提供更多量身定制、以企业为中心的协助。协助的领域包括：培养全球化执行管理人员、创造新的企业起步公司、促进并购、以及改善融资渠道。

政府也推出新加坡国际化企业领袖培育计划（Singapore Global Executive Programme），提振高潜能本地公司的人力资本，支持企业吸引和保留人才，以及培养领袖。

另一方面，政府要加强本地企业的核心能力，在四个领域加强协助中小企业，包括能力发展、国际化、数码化和创新。

陈诗龙说：“我们希望中小型企业能够在更多经济体系开始走出这场疫情的阴霾时，做好完全的准备。”