乌克兰战事进一步加剧 海指截至中午跌0.5％

（早报讯）俄罗斯继续猛攻乌克兰，冲击投资者情绪，亚洲股市今早（3月4日）全线下挫，本地股市低开低走，一度下挫1.4％至近两个月新低。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数跌幅收窄至16.43点或0.5％，报3237.22点。

整体股市交易量8亿7421万股，交易总值7亿7726万元。全场有137只上升股，下跌股有263只。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“俄罗斯今早强攻乌克兰最大的核电站，导致美国股指期货大跌。标普500指数、道琼斯工商指数和纳斯达克指数期货皆劲跌超过1％。”

回看本地股市，海指今早出现反射反应（knee-jerk reaction），低开不久后一度下挫1.4％至3207.83点，创下自今年1月10日以来的新低。

范军指出，乌克兰战事进一步加剧供应链压力，导致大宗商品价格从原油、煤炭到小麦价格纷纷飙升，也推动本地能源类相关股票上涨。金融股和航空股则面临抛售压力。

新加坡航空公司（SIA）和新翔集团（SATS）分别下跌1.37％和1.77％。占海指权重最大的三只本地银行股当中，星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）跌0.72％和0.43％，大华银行（UOB）则起0.13％。

范军说：“从技术分析来看，海指接近超卖区，一些投资者可能会伺机逢低吸纳，尤其是银行股。就目前情况来看，海指周线图依然处于上升趋势。海指近期支撑位是3240点，如果跌破，则有可能下探3190点。”