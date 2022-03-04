不满被指是“损友” 男子纠众打人还勒索 监13个月

（早报讯）不满“兄弟”向警方指认自己是损友，火爆男找来女友及其他友人合伙围殴“兄弟”，明知对方经济拮据还不断勒索敲诈，昨天（3月3日）被判坐牢13个月。

被告蔡伟顺（24岁）面对两项控状，包括勒索和蓄意重伤他人罪。涉案的另三名同伙分别是王韵媛（24岁）、张宝怡（26岁），以及被告的女友余黛玉（23岁）。

这起伤人案发生于去年5月31日，受害者是21岁的陈志祥。

根据案情，这五人原是朋友，案发前还一起去度宅假（staycation），但受害者的父亲却认为儿子交友不慎，不准儿子踏进家门，并报警处理。

警方上门问话时，受害者表示自己和被告关系最要好，也提供了被告的名字和联络方式。

受害者因无家可归又身无分文，多次发信息拜托王韵媛帮他找地方住，同时说出自己已将被告的个人资料透露给警方。

王韵媛将此事告诉被告，被告听后暴跳如雷，扬言要教训受害者。与此同时，张宝怡则因听说受害者四处散播自己是其前女友的谣言，因此也想殴打他出气。

王韵媛跟着以帮助受害者贷款为饵骗他出门，并和其他同伙将他引到惹兰孟比那（Jalan Membina）第26A座组屋的空中花园。

受害者发现中计后已经无路可逃，只能忍受朋友们拳打脚踢约半小时，其中被告出手最重，不仅脚踢受害者胸口，更多次用手击打他的脸部。

他们袭击受害者后仍不肯罢休，趁机尝试勒索受害者，除了抢走受害者包里的工资单和4元现金，还逼他立即去提款，无奈他的银行户头里只有8元。

受害者在宿舍报警 胸骨骨折病假五天

众人于是决定在隔天6月1日早上跟随受害者到他刚搬进的宿舍，以勒索更多钱财，但宿舍职员只让受害者入内，被告因此抢走受害者的提款卡和身份证，避免他逃走。

受害者进入宿舍后向警方求助，警方在早上7时零8分抵达宿舍，当场逮住被告、被告女友和张宝怡。王韵媛当时则已离开现场。受害者后来被送院验伤，他的胸骨下方骨折，脸部也有多处淤青，共休了五天病假。

主控官指出，被告和朋友们联合对受害者施暴和勒索，罪行严重，因此促请法官严惩。其他同伙的案件择日审理。（人名译音）