【国会】政府拟制定多套行为准则 打造更安全网络空间

（早报讯）数码领域可为我国带来新机遇，却也深藏不少安全隐患。政府将制定多套具法律约束力的互联网行为准则，打击不良内容和不法之徒，为孩童和年长者等用户打造更安全的网络空间。

主管网络安全的通讯及新闻部长杨莉明今午（3月4日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，数码科技已成为人们日常生活的一部分，却也带来不少风险。“在使用数码科技的同时，另一方面，我们也必须更好地保护自己和亲友免受相关风险和威胁。”

其中，为青少年儿童打造健康的网络环境尤其重要。杨莉明引述《海峡时报》近期展开的一项调查说，七岁至九岁孩童有约三分之二每天使用智能手机，但三分之一的家长并不知道他们的孩子在社交媒体平台上会跟谁互动。全国青年理事会则发现，三分之二的青年遭遇过被骚扰等网络伤害，不少人因此对他人产生不信任，或感到压力大和焦虑。

我国已采取多项安全措施，包括删除有损公共利益和道德的违例内容，并禁止用户访问非法网站。不过杨莉明说，随着网络威胁日益增加，我国必须更努力地确保网络空间的安全，因此政府打算在三方面制定新的互联网行为准则。

在青少年儿童安全方面，新的行为准则会规定网络平台必须采取措施，降低这个群体接触有害内容的风险，包括为儿童账户提供内容过滤工具，以及可让父母监督孩童的机制。

此外，当局也会通过新的行为准则改善用户举报不良内容的流程，并规定网络平台须呈报如何保护用户安全的具体措施。

杨莉明说，这些新的行为准则会与其他现有准则一样具有法律约束力。“我们会探讨如何有效地执行这些新准则，包括更新相关法令。”

通讯及新闻部和内政部也在研究如何加强法律应付非法网络内容，包括与恐怖分子、儿童色情和网络诈骗等相关的内容。