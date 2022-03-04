【国会】杨莉明：政府资助新报业媒体转型不能瞻前顾后

（早报讯）本地媒体公司在商业之外肩负着更大的使命，包括在嘈杂的网络空间里提供权威信息来源。支持本地媒体转型的资助额因此必须是有意义的，才能让它们转型所投入的努力取得成功，政府的支持不能决心不足，瞻前顾后。

政府下来五年将拨款最多近9亿元资助新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体），支持它重组期间的营运开销。通讯及新闻部长杨莉明今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时，就新加坡前进党非选区议员质疑这项资助决定，强调本地媒体公司在提供信息和凝聚国人这一使命中发挥的重要作用。

过去几天，前进党非选区议员梁文辉不论是在辩论新财年政府财政政策或通讯及新闻部开支预算时，都一再批评政府让纳税人为新报业媒体买单是个“糟糕的交易”（bad deal）。

对此，杨莉明回应说，本地媒体公司在商业目的之外有更大的使命。它们提供新加坡视角让公民了解全球局势、在嘈杂的网络空间里提供权威信息来源，并且以我国官方语言制作内容，彰显我国多元文化等，从而助新加坡人保持团结。

这是政府决定支持新报业媒体的原因，并已在去年5月和今年2月的国会上详细解释过。

杨莉明说：“一，我们的本地媒体和世界各地的媒体机构一样，因数码内容平台和获取免费内容新途径的兴起，广告和订阅收入大幅减少。二、虽然我们的本地媒体拥有良好影响力——新传媒和新报业媒体覆盖了96%的新加坡人，但如何将这种影响力化为钱财，没有简单的答案。我们希望它们能够资金自足，但这是否会发生或何时能做到还有待观察。”

梁文辉也问政府为何没有让上市公司新加坡报业控股（SPH）为新报业媒体作更多资助。对此，杨莉明说，SPH股东投票同意为新报业媒体初步注入8000万元现金和价值3000万元的股票。如果重组提案当时涉及更高额出资，股东们可能会反对提案。

“一旦如此，担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）或许就不会成立，SPH媒体业务也可能继续走下坡，复苏希望渺茫。最终变成没有什么值得保留。”

杨莉明强调，通讯及新闻部已向国会全面汇报SPH媒体业务重组的必要性，国会也认同本地主流媒体值得获得公共资助。

她说：“与世界其他地方为媒体投入的投资相比，支持本地媒体转型的金额必须是有意义的，才能使它们的努力有机会取得成功。我们的支持不能瞻前顾后（half-hearted）。”