五岁儿癌症复发 父欲捐骨髓救儿

五岁童患血癌，化疗后复发，来狮城求诊，父亲欲捐骨髓救儿。

父亲吴乃泷（43岁，建筑项目管理）受访时说，在儿子吴泓昌三岁时，家人发现他脸上的淤青不散还发烧，到医院验血检查后，才发现患上急性淋巴细胞性血癌（Acute Lymphoblastic Leukaemia，简称ALL）。

“听到癌症，就觉得没药医，我们很难过又慌张，之后才了解可以化疗。”

原本孩子在马来西亚医院化疗，反应良好，岂料治疗后的第13个月，癌症复发，加上癌细胞顽强，化疗已毫无效果。

吴乃泷说：“在癌细胞没有‘清零’的状态下，又不能进行骨髓移植。”

几经转折，庆幸在医生的推荐下，吴乃泷找到新加坡国大医院，发现了嵌合抗原受体修饰T细胞（Chimeric antigen receptor T-cells, CART）疗法，能够帮助患者抵抗癌细胞。

“去年VTL一开，我们就带儿子飞来新加坡治疗，反应不错，但没想到治疗一个月，又发现CART细胞流失，需要趁癌细胞还未复发前，赶快进行骨髓移植，否则再复发就没药医了。”

他指出，虽然自己能捐骨髓，但医药费高达35万元，已超过他们的经济能力，因此希望筹款。

“治疗期间，儿子不仅开朗、也很顽强，但最近看他体力好像越来越差，只想赶快让他好起来。”

去年来新治疗，网上众筹，一周就筹得18万元，令夫妇感激不已。吴乃泷说，儿子接受CART治疗后，预计必须住院9至12个月观察，费用高达18万元，当时就透过Give.asia网站筹得款项。

岂料，儿子治疗一个月后就出现状况，接下来预计要在4月中动移植手术，为支付巨额手术费，只能把筹款目标从原本的18万元提高到55万元。“目前已筹得约25万元。”