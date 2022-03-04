【国会】调查：逾半数国人自认具备数码技能 网安能力待加强

（早报讯）一项针对新加坡人数码能力的调查显示，超过一半受访者认为自己具备使用电子支付和网购等重要的数码能力，网络安全方面的能力却还有很大的进步空间，尤其是年长者和低收入家庭的网安能力。

通讯及新闻部前年11月至去年2月针对1750名15岁及以上的新加坡人展开调查，了解他们对数码科技的态度以及数码能力水平。

整体而言，新加坡人对数码科技持良好态度。每四人中有三人（76％）对于使用数码科技感到自在，比2019年高出四个百分点。另有八成受访者认为数码科技给他们的日常生活带来更大便利。

调查也列出10项数码技能，了解受访者是否具备这些技能。这些技能包括是否会网购、能通过Singpass使用数码政府服务，以及会为电子设备下载防毒软件等。

受访者当中有超过一半（56％）自认具备这10项技能，比2019年的25％高出31个百分点。当局指出，这是因为数码科技的使用在当今社会愈加普遍，但也反映公众仍缺乏一些重要技能，尤其是网安方面的技能。

当局也发现，若按照年龄和收入来区分，一些来自低收入家庭的受访者和年长者不具备一些重要技能。例如，所有受访者当中有67％会为电子设备下载防毒软件，但家庭月入少过3500元的受访者当中只有47％会这么做。60岁及以上的受访年长者中，这个占比进一步下滑至33％。