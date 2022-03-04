【国会】新工大开办专攻金融科技学士学位课程

（早报讯）资讯通信媒体发展局、新加坡金融管理局和新加坡理工大学今年将开办专攻金融科技的三年学士学位课程。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时透露，修读应用计算（金融科技专业）荣誉学士学位课程的学生，除了金融领域的知识，也会修读软件工程、区块链、机器学习领域的课程，为日后填补金融科技行业需求较高的职业做准备。课程也得到友邦保险（AIA）和渣打银行等金融机构的支持。

今年新工大将为该校在2022学年修读资讯科技相关课程的学生开放40个学额，明年起则开放让有兴趣的学生在招生阶段提交申请，有意者可电邮ADM@singaporetech.edu.sg咨询。

另一方面，理工学院和工艺教育学院的毕业生将有申请更多高质量的实习机会和更多在科技领域找到工作的机会。

陈杰豪说，资媒局将成立一个包括科技业内领先企业及主要雇主在内的加快培训专才计划（TechSkills Accelerator）工教院和理工学院联盟（简称TIP），未来三年内将为理工学院和工教院学生提供1000个实习名额，让他们将学到的知识应用在课室之外。

毕业后，这些学生将可在参与这项计划的企业成为入职培训计划（Place and Train）下的学徒，熟悉学习资讯通信科技行业的工作。

目前埃森哲（Accenture）、政府科技局、IBM、恩士迅（NCS）以及港务集团（PSA Corporation）已承诺将提供实习、学徒培训或就业机会。陈杰豪也呼吁更多业界领袖加入。

他指出，随着科技进步，我国须帮助现有的科技劳动人口提升技能或重新培训，让他们保持竞争力。

资媒局也将在今年下半年推出资讯通信科技业工作转型指南（ICT Jobs Transformation Map），帮助业内雇主和雇员识别受冲击的领域，以及须要提升的相关技能。