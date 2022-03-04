受俄乌战事影响 WTT大满贯赛15名选手不来新参赛

（早报讯）受到俄乌战事影响，下周一（3月7日）举办的世界乒乓球职业大联盟（WTT）大满贯赛将有15名选手不能出战，同时也不会有任何来自俄罗斯和白罗斯的官员参与其中。

2022年WTT大满贯赛将于3月7日至20日在新加坡体育城华侨银行室内体育馆，据主办方透露，受到俄乌战事影响，共有15名来自受影响国家的球员将不会前往我国参赛，其中就包括三名白罗斯选手、五名俄罗斯选手和七名来自乌克兰的选手。

本月初，国际乒联曾宣布，将无限期停止邀请俄罗斯和白罗斯运动员参加国际乒联赛事。

新加坡派17名选手出战

我国将派出17名选手出战本届WTT大满贯赛事。除了冯天薇和林叶之外，另外有15名选手将持外卡出战，他们分别是郭勇、王歆茹、傅绍峰、周靖祎、冯耀恩、周哲宇、曾尖、陈俊、黄衍凯、蔡劭恒、马昆廷、舒麟茜、张菀玲、魏睿萱和许凯欣。

新加坡乒总会长李玉云说：“赛事给了本地球员面对世界级球员的机会，同时也给了他们在本地球迷面前展现自己实力的机会。”

“我们非常期待这次盛会，我们鼓励新加坡同胞来为我们本地选手加油。”

冯耀恩也表示，能够在主场观众面前打球，意义重大。“我期待在这样一个享有声望的赛事上与世界顶级选手一较高下。”

WTT大满贯售票详情已经出炉，有意买票的公众可浏览www.sistic.com.sg。原定于今天下午6时之后才开始购票的系统，有球迷反应今天上午就已购票成功。