【国会】就业准证明年9月起采用计分制度

（早报讯）明年9月起，申请就业准证（EP）者除了要满足最低薪金门槛，也要在“互补专才评估框架”上获得一定的分数。这意味着除了工资，这些外籍白领的学历、请他们的企业团队是否多元、是否请本地员工都是更明确的考量。

国会拨款委员会今天（3月4日）下午辩论人力部开支预算。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生参加辩论时说，新加坡将继续致力于提升劳动力的目标，包括在劳动队伍中构建强大的新加坡人核心，并与此同时，允许雇主引进高质量和多元化的外国人才。

就业准证虽然没有限额，但雇主下来必须通过互补专才评估框架（Complemetarity Assessment Framework，简称COMPASS），通过四大项目打分，分数足够才能请就业准证者。

这四大项目是：月薪是否够高、学历是否够高，企业的员工是否来自多元化的国家地区，以及是否请足够本地员工。

根据框架，符合当局标准的项目可以各获得10分，超过预期的则是20分，未达标的没有分数。就业准证申请者需在四个项目总共中取得40分，才能申请或更新准证。雇主会知道自己得分多少，这些分数可以“互补”，就算其中一个项目拿零分，这份申请也不会被拒。

为了鼓励企业引进本地紧缺的人才以及进行创新或迈向全球化，符合规定的申请者也能获得加分。

聘用少于25名白领员工的小型企业，则会在“企业资格”下的两个项目中自动获得10分。换言之，只要他们聘请的外籍员工，固定月薪在同龄本地白领的65和90百分位之间，以及持有相当于大学学位的学历，就可以满足准证申请资格。

月薪超过2万元者，则豁免框架的约束。人力部指出，这和公平考量框架下，月薪2万元或以上职位空缺无须刊登广告的规定是相似的。

互补专才评估框架将从明年9月1日起实施，更新就业准证者则要从2024年9月1日起符合要求。

陈诗龙强调，互补专才评估框架并不是要收紧就业准证制度，也不是要让企业更难请人，目前许多申请者都能达到标准。

“一些企业可能得要做出调整，但由于这个框架具备的透明度、清晰度以及可预见性，他们现在会知道要在哪些方面改进。”

他也说，当边境开始重新开放，劳动力需求恢复之际，他希望清楚地说明出接下来逐步落实的政策有哪些变化。“这是为了让企业为增长做准备时，可以提前拥有确定性。”