肃毒局全岛扫毒 逮捕93人包括一对父女

（早报讯）中央肃毒局从2月27日展开全岛突击行动，截止今天（3月4日）为止，逮捕93名涉毒男女，起获市价高达约7万8000元的各类毒品。在包括勿洛、淡滨尼，大巴窑和金文泰等地点的突击行动中，一名51岁男子展开剧烈挣扎，迫使肃毒员使用武力将他制伏，另有一对父女疑因吸食毒品而被捕。

根据肃毒局今天发布的文告，为期六天的突击行动中起获的毒品包括1059克海洛因、19克冰毒、48克新化合致幻药（NPS）、13颗摇头丸、一颗艾利敏5号药丸，两瓶吗啡以及一瓶美沙酮。这些毒品的市价为7万8000元。

2月27日深夜在循环路组屋展开的突击行动中，两名分别为51岁和40岁的本地男子被捕。肃毒员在逮捕51岁男子时，该男子突然展开剧烈挣扎，肃毒员好不容易才将他制住，肃毒员过后从40岁男子身上搜出一把刀。肃毒员从51岁男子处找到约3克海洛因和2克冰毒后，再把他押到同座组屋的另一个单位，并从里头搜出946克海洛英及各种吸毒用具。

2月28日早晨，肃毒员突击了位于金文泰3道的一个组屋单位，逮捕6名年龄介于49岁和71岁之间的男子、一名49岁女子和一名53岁外国女子。在这次行动中，肃毒员因为该单位的52岁男主拒绝开门，最后只好破门进入单位，并搜出2克海洛因、0.5克冰毒以及各种毒品用具。初步调查显示，71岁的男子和49岁的女子是一对父女，两人都因涉嫌吸毒而被捕。

在滥用毒品法令（Misuse of Drugs Act）下，任何人以自己的名义或代替其他人，无论在新加坡与否，贩运毒品都是违法的。凡拥有超过15克海洛英者，一旦罪成，可被判处死刑。

所有涉及毒品的案件和被捕嫌犯的调查还在进行中。