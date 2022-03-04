【国会】服务与制造业将能从非传统来源国聘请客工

（早报讯）S准证的资格今年9月调高后，特定行业可能会出现人手短缺，人力部特地允许一些服务与制造业的企业，从非传统来源国聘请一般员工。当局会先从制造业如精密工程、食品加工和印度餐馆，这三个领域着手。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生周五（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，回应议员询问并宣布以上消息。

他指出，一些企业目前碍于工作准证的来源国限制，也使用S准证的配额来聘请一些普通员工。随着我国调高S准证资格，人力部也会推出一个“非传统来源国职业清单”（Non-Traditional Source Occupation List），让服务和制造业的企业能通过工作准证聘请这类员工。这个清单将限于一些较少新加坡人从事的普通雇员职位。

目前，这两个领域的公司可从传统来源国，如马来西亚、中国、台湾、香港和韩国，聘请工作准证持有者。下来，他们也能从非传统来源国聘请工作准证雇员，地点包括印度、斯里兰卡、泰国、孟加拉和缅甸。

清单涵盖的职位包括印度餐馆的厨师、食品加工员、钣金工人、焊接与火焰切割员、金属成型与制芯工人、吊运工人与电缆接驳工人，以及结构金属准备和安装工人。清单将于更新现有S准证的薪金门槛首次增加时生效，即明年9月1日推出。

企业从清单聘请员工时也会有一定限制，包括必须是熟练工作准证（R1）的客工，以及可聘请的人数少于客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling，简称DRC）的5%。人力部会定期与各个行业的不同机构合作审查这个清单。

陈诗龙强调说：“这并不意味当局全面放开工作准证的来源。因为工作准证持有者直接与我国低收入员工竞争，所以对于提升本地低薪工人收入的重要性，劳资政三方伙伴有明确共识。我们将继续收紧工作准证来源，以努力支持提升低薪工人和现有的人力精简举措。”