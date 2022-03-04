【国会】招聘奖励计划津贴额度减少

（早报讯）随着本地劳动市场逐渐改善，鼓励雇主聘请本地员工的招聘奖励计划，由政府补贴的薪水额度会减少。企业聘请这些新员工，可获得相等于员工月薪首6000元的四成津贴长达六个月，之后会下滑至20%，为期半年。

换言之，雇主每增聘一名符合上述条件的本地员工，一年津贴最高可达2万1600元。与此同时，聘请年龄低于40岁员工的雇主，从4月起不再享有政府津贴。

今年4月起，这个计划将着重协助年龄逾40岁及已失业超过半年者、残障人士及释囚找工作。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布以上消息。

政府在2020年9月推出招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI），截止去年8月，6万7000家企业在这计划下聘请了近50万9000名本地员工，其中约半是熟龄员工。由于反应良好，这计划三度延长至今年9月。

另一方面，“新心相连”中途转业人士见习计划也再度获延长，其中40岁以上转业者每月最高3800元的培训津贴不变，但从4月起，政府资助的比例从90%减少至70%，剩余30%由参与计划的企业承担。

这个计划主要帮助中途转业者在未找到合适职位前，先积累领域所需技能与经验，为未来的长期职业生涯做好准备。见习机会由信誉良好的公司提供，学员在培训期间可获每月1800元至3800元的津贴。截止2021年10月，有多达的76%见习生完成培训后找到工作。

至于针对应届毕业生的“新心相连”毕业生实习计划，因越来越少人参与，在本月结束后就会功成身退。

许宝琨也透露，设在全岛24个市镇的 “新心相连”就业与技能中心（SGUnited Jobs and Skills Centre）会继续运作以便利求职者。除了职业旅程大使会在中心提供就职建议外，当局也会进一步拓展服务，包括提供电话咨询服务和设立职业服务站。