傅海燕：下周公布措施 鼓励人们减少塑料垃圾

（早报讯）本地前年共制造近87万公吨的塑料垃圾，当中绝大部分来自一次性塑料用品。永续发展与环境部长傅海燕将在下周公布鼓励人们减少使用塑料用品的相关措施。

傅海燕今天（3月4日）在面簿贴文说，塑料固然方便，但大量使用塑料用品所造成的塑料污染问题越来越严重，不容忽视。

她指出，让人欣慰的是，联合国环境规划署在本周通过终结塑料垃圾的决议。在这决议下，联合国将成立政府间的谈判委员会，委员会将在2024年底之前，制定一项具有法律约束的协议；联合国成员国必须处理整个塑料生命周期的问题，这包括生产、设计至废弃处置。

傅海燕说，在本地，我国已采取多项措施减少垃圾，通过零垃圾总蓝图（Zero Waste Masterplan）往循环经济的道路迈进。同时，当局也通过可持续资源法案采取上游的监管措施，减少电子与包装垃圾。

“这些措施都是针对企业，但在个人层面上，我们也必须改变使用塑料的方式。”

傅海燕说，当局已在去年宣布要探讨超市的塑料袋收费模式。她将在下周于国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，公布更多减少垃圾相关的措施与计划。

“请继续尽自己的一份力，在购物时自备环保袋、打包食物时自备容器，在外出用餐时也应拒绝使用一次性餐具。我们都需要尽自己的一份力，‘治愈’这场塑料‘疫情’。”

国家环境局在1月底公布购物袋收费初步框架，拟从明年上半年起推行购物袋收费制，届时到实体超市购物的消费者，每索取一个袋子得支付至少5分至1角钱。