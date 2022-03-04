美国FDA吁民众不要使用部分检测仪 卫科局：本地检测仪不受影响

（早报讯）美国食品及药物管理局（FDA）呼吁当地民众不要使用部分品牌的冠病自助检测仪，新加坡卫生科学局受询时说，本地的检测仪供应都获当局批准并达标，不受美国当局公告的影响。

卫生科学局受询时说，只有获当局批准的抗原快速检测（ART）自助检测仪才可在本地上架。当局是在评估了这些检测仪，确保它们在安全、质量与有效性方面都达标，才在大流行病特别采用程序（PSAR）下批准使用。

卫生科学局说，在同个制造商的品牌下，或有不同版本的检测仪，公司可能会在不同国家为特定版本的检测仪提交销售申请。不同版本的检测仪在包装或标签上有所不同。

美国食品及药物管理局较早前发出公告，呼吁当地民众不要购买未经当局批准版本的检测仪。其中两个品牌是也在本地售卖的标准Q冠病抗原家用检测仪（SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test）和美国埃肯实验室公司（ACON Laboratories）研发的Flowflex抗原快速检测仪。

卫生科学局说，美国食品及药物管理局呼吁民民众不要使用部分检测仪，是因它们未经美国当局的评估和授权。美国当局所发出的公告与检测仪的质量、安全与准确度没有任何关联。

这两个品牌在本地的检测仪供应，并没有受到美国当局公告的影响。

根据卫生科学局的网站，截至今天（3月4日），本地共有16款自助检测仪获卫生科学局的批准。当中，有四款检测仪由SD Biosensor制造，一款由埃肯实验室公司制造。

批发标准Q冠病抗原家用检测仪的SPD Scientific说，目前本地没有展开检测仪的召回行动，公司也未接获有关检测仪出现质量或准确度相关问题的通知。SD Biosensor也指出，美国当局所发出的警告是针对将公司所生产的检测仪非法进口到当地市场的事宜，而并非检测仪出现质量或安全问题。