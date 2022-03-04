【国会】客工与外籍帮佣医疗保险保障将提高

（早报讯）每年平均会有超过1000名雇主的外籍员工医疗费超过1万5000元，为减轻雇主负担，今年底，雇主必须为工作准证、S准证员工和外籍帮佣购买加强版的医疗保险。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生周五（3月4日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时说，目前雇主已须为客工购买至少投保额1万5000元的医疗保险，如果费用超出这个数目，雇主自行承担余额。

这种医疗保险下来加强后，首1万5000元的医疗费仍然全额赔偿，余额由保险公司和雇主共同承担。保险公司支付75%，雇主支付25%，每年最高索偿额必须至少6万元。

人力部也会要求保险公司把不受保的项目标准化，让雇主更清楚了解哪些开销可以受保。保险公司也将会以50岁为界，为不同年龄客工制定保费。

许宝琨说：“本地95%客工与外籍帮佣不到50岁，这将有助于让大多数雇主能负担得起保费。”

当局也要求医院向保险公司报销住院和日间手术费用，而不是让雇主先垫付、再向保险公司索赔。这将帮助资金紧张的雇主，缓解企业现金流。

现有工作准证和S准证客工的雇主在更新准证时将逐步过渡到新的医疗保险政策。2022年底，所有新的工作准证申请者都得受保于加强版的医疗保险。

根据人力部，许多保险公司有兴趣提供加强版保险，因此保费具有竞争力。

针对这项宣布，新加坡中小企业商会（ASME）副会长（国际关系）陈锦源说：“工作准证和S准证持有者医疗保险的增强是对客工初级医疗保健生态系统的改进。它有助于减轻雇主的高昂医疗费用负担。对客工来说，他们将更容易获得医疗保健服务，也更负担得起费用。”