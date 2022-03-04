25岁战备军人猝死 姐夫：他新婚一年 生前注重健康

（早报讯）3月2日参加保健促进局高强度间歇训练（Quick HIIT）不幸身亡的25岁战备军人，是来自马来西亚的本地永久居民，他在七年前服兵役时曾测出胆固醇过高，结婚刚满一年的他平日也有运动，出事当天下班参加训练时，没想到刚完成热身就出事。

这起事件发生在前晚（3月2日）7时38分，25岁战备军人刘健卫在西海岸公园参加高强度间歇训练，完成热身后晕倒，在场教官为他进行急救，传召救护车将他送院抢救，但他还是在同晚9时21分宣告不治。

《联合早报》记者今天走访他的灵堂，姐夫黄志伟（30岁，高级财富规划经理）受访时说，刘健卫来自麻坡，是本地永久居民，自18岁服兵役以来便在本地生活工作，生前是货车司机，一年前刚与越南籍妻子在本地结婚。

黄志伟说，刘健卫很注重健康，平日经常跑步运动。这次他自愿参加高强度间歇训练，一来是因为这是国民服役体能训练（NS FIT）计划下的项目，完成10次就算达到年度体能训练的要求，二来是希望可以通过锻炼，增强体能，让自己更健康。

事发当晚，刘健卫结束了一天的工作后，到西海岸参加训练，家属晚上8时许接到通知时，他已在医院进行抢救，情况危急，家人赶到医院不久便接到噩耗。

黄志伟说，刘健卫的死让人感到难过和不解，家属事后才得知原来刘建卫当年在服兵役时就被验出有胆固醇过高的问题，这次出事是心脏阻塞导致。

“我们都明白，健卫是自愿参加训练的，而锻炼身体本来就不是坏事，我们并不责怪任何人，但希望尽快得到调查结果。”

他说，每个人的体质不同，能接受的训练强度也因人而异，要参加高强度训练的人应先了解自己的身体状况，量力而为。他也促请当局加强把关，尽早识别出不宜进行高强度训练的公众，避免不幸事件重演。

死者的母亲和妹妹原本住在新山，家人事发当晚便着手为两人办理手续，尝试购买巴士车票安排她们过来。黄志伟表示，巴士公司得知情况后伸出援手，提供特别申请链接让他们申请到巴士票，但母女俩还是折腾到隔天下午2时才拿到车票，4时才抵达新加坡。对于巴士公司的帮忙，黄志伟表示感激，但认为在遇到办理丧事时，整个程序或许可以进一步简化。

黄志伟也感谢新加坡当局所提供的帮助，他表示民防部队一直与他保持联系，并帮忙加快家人来新的手续办理。

“特别感谢关卡进行冠病检测的工作人员，他们在了解情况后，一有巴士抵境就立刻上前询问，要找刘健卫的家人，并多次和我确认情况，在家人抵达后为她们优先进行测试，让她们尽快通关。”