VTL开通遇学校假期 狮城飞槟城马航机票破千元

槟城VTL即将开通，适逢本地三月学校假期掀起抢票热，当中马航推出的首趟VTL航班价格破千元！

新加坡民航局昨天（3月4日）宣布，从本月16日起，新马航空疫苗接种者旅游通道（VTL）将从目前的吉隆坡扩大至槟城。

今年中小学生的三月学校假期落在3月12日至3月20日，这也意味着，槟城VTL开通后，有小孩的家庭仍可安排16日至20日的五天行程。

《新明日报》记者就3月16日从新加坡出发，3月20日从槟城返回的行程搜查提供槟城VTL的航空订票网站。

根据新航订票网站，新加坡和槟城的双向VTL往返机票价格达438.70元，对比相同行程的非VTL航班的196.70元要高出逾一倍。

然而这仍不是最高的VTL票价，相同的行程，在马来西亚航空官网上的售价要高达1015.30元。

马来西亚航空在槟城VTL开通首日共提供三趟VTL航班，首航为上午8时30分启航，票价最高，单程为458.90元，比其他两趟VTL航班的320.10元要高。

从槟城返回新加坡则只有一趟VTL航班，单程要价501.40。因此，搭乘首趟VTL航班的新加坡—槟城往返价格要高达1015.30元。对比相同行程的非VTL航班则为656.30元，价格高出近一倍。

不过，值得注意的是，新航提供直达槟城的VTL机票，马航则需停靠在吉隆坡转机。我国早在去年11月29日和马国吉隆坡开通航空VTL。