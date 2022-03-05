被挡路起冲突 校车司机撞私召车司机

（早报讯）女校车司机载小学生回家，途中遇私召车司机挡路，鸣笛后双方下车吵架，女方推人，之后开小巴撞拍视频的私召车司机，被判罚款4000元以及吊销各级驾照10个月。

被告刘晓红（译音，59岁）昨午（3月4日）承认一项危险驾驶造成他人受伤的罪名，另一项动粗的罪名交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告是一所小学的校车司机。她在去年2月18日开着迷你巴士，从学校接了小学生要送他们回家。她在下午1时47分经过直落古楼罗弄N（Lorong N Telok Kurau）的时候，遇到了一名停在路中间让乘客下车的私召车。

被告要私召车让开，因此鸣笛，但47岁林姓私召车司机没有让开，两人都下车理论。

过程中，被告推了司机一把，对方因此拿起手机要报警，还用手机开始拍摄视频。

根据庭上播放的视频，司机将车子移开让其他车子通过后，下车想要继续和被告理论。

被告这时已经回到了迷你巴士上，准备要开走，受害司机因此站在路中央将手机对准迷你巴士。

不料，被告没有停下车，而是用迷你巴士把受害司机撞开。

受害司机隔天到诊所求医，除了身体有不少淤伤外，无其他大碍，获得了两天病假。

求情称心急送学生回家

代表律师求情时说，被告身为校车司机的职责就是尽快把学生送回家，她当时只是心急启程才会一时冲动犯案。

律师认为，受害者的伤势也不太严重，请求法官不要判她吊销执照太久，指她需要执照维持生计。

主控官指出，被告校车上当时有五名小学生，更不应该冲动做出这种事，不但危害受害者的生命，也可能对学生造成危险。