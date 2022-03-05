疑因社交距离与人起争执 男子挨拳报警

（早报讯）一名男子指自己在排队等候进入餐厅时，因出言提醒后方的年轻人保持一米的社交距离，遭对方一拳打在脸上，惊动警方到场。

男子过后告诉网媒Stomp，这起事件发生在上周六（2月26日）晚8时许，地点是位于购物商场裕冰坊（JCube）的一间西餐店外。

他说，当时自己正在西餐店外排队，身后是两名年轻人，其中一人离自己特别近，因此他开口提醒对方可否保持一米的社交距离。

怎知这名年轻人听后反问他为何不站在指定排队线前面一点，男子则回他为何不跟同伴一样站在排队线的后面。

年轻人听后冲到男子面前说：“我们已经戴好口罩了，为什么要站得更远？”

男子见状，一边说着“没关系”，一边从口袋里掏出手机。谁知年轻人看到后，立刻将他的手机拍落在地，然后对着男子的脸上就是一拳，转头就走。和他一起排队的另一名年轻人则仍然站在原处。

男子说，这时他立刻喊来在娃娃机旁的妻子，希望她拍下当时的情况，自己则捡起手机后，立刻上前追赶打人者。

他追上后，年轻人转身又一次将他的手机打落并且踢远，过后推开男子离开现场。

男子折返事发地点时打人者的同伴还在原处，他索要了肇事者的联系方式后向警方报案。

警方受询时证实，在上月26日晚上8时20分左右接到来自裕廊东中1路的相关报案。

目前调查仍在进行中。