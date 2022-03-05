周六晚怡丰城外现人潮 至少两组五人以上聚会

（早报讯）虽然本地疫情严峻，周六晚怡丰城外却出现大量人潮，不少公众两三人一组席地乘凉，也有至少两组五人以上的聚会。

《联合早报》记者今晚（3月5日）8时许接到读者通报后，来到怡丰城外通往圣淘沙步道的区域。据观察，有不少公众趁周末来此乘凉，多数都两三人一组，与他人保持社交距离坐在地上观海景乘凉，也有不少公众携带食物到此享用，不过有至少两组超过五人的聚会。

近期本地疫情严重，确诊人数高居不下，但现场不少公众仍表示，在确保安全措施、接种疫苗及戴好口罩的情况下，他们仍然愿意在周末享受一些社交生活。

与丈夫在此乘凉的西蒂（47岁，家庭主妇）表示，丈夫碰巧在附近工作，自己便从金文泰搭乘直达巴士来此，两人在这里小坐片刻。

她表示，的确看到有些区域有超过五人聚会，担心这会增加冠病感染风险，因此特别走到稍远的地方坐下。

和两名好友来此聚会的陈桂枝（60岁，按摩技师）直言，自己并不担心有感染风险，生活在疫情新常态下的人们也还是需要有自己的社交生活，她表示，虽然自己看到有超过五人以上的聚会，但自己不会这样做。

两名好友彭歆颐（19岁，学生）和关葆儿（19岁，学生）也选择在此聚会。她们表示，户外场所空气流通，在全程佩戴口罩的情况下，她们认为相对安全。目睹有超过五人聚会，彭歆颐认为这种行为不妥，可能会增加冠病感染概率，长远看更会导致占用本地医疗资源，增加不必要的负担。

不过关葆儿则表示，尽管如此，她们也不希望增派执法人员来此检查，“很多人都像我们一样希望来此放松乘凉，不希望还有人走来走去检查，会让人没办法享受社交生活，因此大家更应该主动保持社交人数、遵守安全措施，防控疫情靠大家的自觉。”

记者过后也上前询问一行八人到此聚会的公众，其中一名不愿具名的女子表示，八人是相识多年的好友，目前在不同学校就读，因此才趁着周末一聚。她表示大家都有戴好口罩，未来也会更有防护意识，遵守现行的疫情防控措施。

目前我国的防疫措施规定社交聚会的人数顶限为五人。