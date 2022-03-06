过去五年约4500户租赁组屋家庭实现拥屋梦

（早报讯）2017年至去年的五年里，约4500户租赁组屋家庭借助建屋发展局的各项公共住屋计划和津贴，一圆拥有自己组屋的梦想。

建屋局今天（3月6日）发文告说，其中约四分之三的家庭直接向建屋局购买组屋，其余则选购转售组屋。另外，约半数购买三房式组屋，约四分之一购买四房式组屋。

得以拥屋的租赁组屋家庭中，三分之二借助公共住屋津贴来购屋，如分别多达4万元的额外公积金购屋津贴和特别公积金购屋津贴，以及多达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）。

额外安居津贴于2019年9月11日生效，取代额外公积金购屋津贴和特别公积金购屋津贴。它为总月入不超过9000元的首次购屋家庭，提供高达8万元的津贴，且不限新旧组屋、地区和屋型。可获得的具体津贴额视家庭月入而定。

建屋局也在2019年设立租户拥屋扶助小组（Home ownership Support Team），由专门团队为准备好拥屋的租赁组屋租户，尤其是有孩子的家庭，提供个人化支持。

从筹划买房一直到领取钥匙，租户拥屋扶助小组会全程引导租户完成购屋手续。由于这需要大量资源，小组当初设下的目标是，最迟在2023年将触角伸向1000户经初步评估有能力购屋的租赁组屋家庭。

截至去年12月31日，租户拥屋扶助小组已向1030户租赁组屋家庭伸出援手，提前两年实现目标。其中340户（33%）准备好在接下来一两年内申请组屋。其余家庭仍在评估阶段或还未准备好在短期内申请组屋。

建屋局说：“租户拥屋扶助小组将继续跟进其余家庭的进度，尽可能协助他们朝拥屋的目标迈进。”

在评估租赁组屋租户是否准备好拥屋时，租户拥屋扶助小组会考虑一系列因素，如他们的家庭收入是否稳定，有没有购买组屋的能力。

建屋局说：“虽然居者有其屋仍是我国公共住屋计划的基石，但我们理解一些人可能还没准备好拥屋，需要额外的援助和扶持。我们将继续支持弱势群体的住房需求，并与社会机构紧密合作，扶持租赁组屋家庭克服他们所面对的各种挑战。”

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天也在个人面簿发文说，当局采取综合、协调的方式扶持低收入或弱势家庭。

“我们提供获津贴公共租赁组屋，满足他们的住屋需求，并在他们准备好时，帮助他们购买自己的房子。我们也同其他机构合作，了解这些家庭的志向，并全面解决他们的需求。我们将在租赁组屋租户努力实现生活稳定和自力更生的道路上，与他们结伴前行。