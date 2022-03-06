咖啡店和食堂7日起 可灵活让最多五人一组堂食

（早报讯）从明天（3月7日）起，咖啡店和食堂可局部或限时开放给不超过五名完成冠病疫苗接种者堂食。

根据目前规定，咖啡店若要允许每桌多达五人堂食，业者须采取入场管制措施，把咖啡店围起来，设立指定入口，并安排员工检查和区分完成或未完成接种的食客。若没采取这些措施，只能维持每桌最多两名食客的安排。

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士今天（3月6日）通过面簿贴文指出，自政府从去年11月23日起要求咖啡店和食堂实行疫苗接种差异化安全管理措施，162家咖啡店和食堂已全面落实疫苗接种检查。然而，一些咖啡店业者通过对话会反馈，在整个场所实施疫苗接种检查，仍遇到人力限制和运营挑战。

许连碹说：“基于咖啡店的开放性和布局，与其他食品店相比，咖啡店全面落实疫苗接种差异化安全管理措施的挑战更大。”

因此当局允许咖啡店和食堂业者从明天起，可从三种选项中择一，更灵活进行疫苗接种差异化安全管理措施，开放给最多五人堂食。咖啡店和食堂可选择局部开放或在时限内实行疫苗接种差异化安全管理措施，或两者一起实行。

也就是说，咖啡店和食堂可选择划分出指定区域让已接种疫苗者不超过五人一组堂食，或在指定时间段（傍晚5时至晚上10时30分）才允许已接种者最多五人一组堂食。或也可选择在指定时段开放部分空间让五人堂食。

有兴趣的业者须向新加坡食品局提案并获得当局批准，以确保业者已采取足够的措施来保障公众健康。

在获得当局批准后，咖啡店或食堂业者须在场所出示指示牌和海报，清楚告知食客场所内所实行的疫苗接种差异化安全管理措施。