七旬阿公困电梯 女郎安抚助脱困

七旬阿公雨天返家受困电梯，好心女郎代求助，并在电梯门外陪伴15分钟，终于顺利让阿公脱困。

这起事故发生在勿洛北3街第525组屋的电梯，当时正下着倾盆大雨，组屋底层的电梯口有积水情况，两部电梯当时一部已经被围起进行维修，而发生故障的另一部电梯则卡在1楼与2楼之间。

面簿专页“Singapore Incidents”前天（3月4日）上载的视频显示，当时一名红衣阿公受困其中，拍摄视频的女子则站在电梯外，不停询问阿公情况是否良好，并安抚阿公称会找人来帮他开门。

不久后，一名男子抵达现场，只见他熟练地掏出钥匙打开电梯门，约1分钟后便将电梯门拉开，把阿公解救出来。阿公脱困后便向女子道谢，两人跟着一起爬楼梯上楼。

记者昨午（5日）走访该座组屋找到受困电梯的阿公、住在这里逾10年的王先生（70多岁，德士司机）。他受访说，他不记得事发日期，只记得当天他买食物回家，岂料刚踏进电梯不久，电梯便卡住不动，被困了15分钟。

他称之前也试过被困在电梯，但前几次电梯都在过了几分钟后就自动开门，这次是困得最久的一次。

“其实我当时有点害怕，多亏好心女子帮忙拨电给市镇会，还一直陪着我，我才没那么紧张。”

许多网友赞女子热心帮忙，留下陪伴阿公，让他安心；也有网民认为当局应该尽快抢修故障的电梯。

根据视频中女子跟阿公的对话，该女子并非该座组屋居民，当天是来探望住在8楼的友人。

记者尝试到8楼寻其友人但不果。