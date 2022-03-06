涉求职诈骗案 七男女被调查

（早报讯）警方展开全岛执法行动，逮捕四名涉嫌参与求职诈骗案的男女，另有三名女子接受调查。

警方今天（3月6日）发文告指出，当局在去年12月至今年2月期间，接获数起有关求职诈骗的报案。受害者收到来历不明的短信或社交媒体上的招聘广告，表示要以高薪招聘营销相关的兼职工。

随后，商业事务局在3月2日针对反诈骗案件，在全岛展开执法行动，共逮捕了年龄介于21岁至25岁的三名男子和一名女子。他们相信开设公司和个人银行户头，同时还将个人银行户头出租或卖给骗子。

另有三名女子也因涉嫌参与求职诈骗被警方调查，她们的年龄介于22岁至40岁。

初步调查显示，涉案的虚假公司使用类似庞氏骗局（Ponzi-like）的手法诈骗。新求职者支付的钱会用来给旧求职者提供佣金，以制造赚钱的假象，骗取更多人坠入陷阱。

骗子声称，受害者只需要完成简单的任务，例如进行网购，就可赚取佣金。为了完成更多的工作和赚取佣金，受害者会被指示招募更多的会员来提升他们的会员等级。

初期，受害者会认为这是一份合法的工作，他们会收到相应的佣金和利润，但后来却没再收到佣金。当他们无法从会员户头中提取现金时，才惊觉自己上当受骗。

文告指出，涉嫌参与骗案的一名22岁男子和21岁女子将在明天（3月7日）被控上法庭。针对其他嫌犯的调查还在进行中。

警方提醒公众，提供高额佣金的工作往往都不是真的，公众也应该避免转账给陌生人的账户或虚拟货币账户。另外，应拒绝让他人使用自己的银行账号或电话号码，因为一旦被发现涉案，自己须负上责任。

公众可以游览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。