（早报讯）又一名议员确诊冠病，之前自我隔离的工人党盛港集选区议员何廷儒今天（3月6日）确诊，接下来无法出席国会拨款辩论。

本地2月至今已有多名担任政治职务者确诊冠病，上周也有数名议员因确诊而缺席国会辩论。何廷儒当时也因自我隔离缺席。

根据何廷儒今晚的面簿贴文，她的家人一周前相继确诊，自己则在今天才出现阳性检测结果，成为家中最后一名确诊冠病的成员。

育有三名年幼儿子的何廷儒说：“孩子一个一个确诊时，虽然我们立即将他们隔离开来，但我还需要全天候照顾他们，能够撑到今天才确诊也算是个奇迹。”

何廷儒也说，她和家人大多数只出现轻微症状，但其中一名儿子毫无预警出现紧急情况，一家人因此半夜赶到医院的急诊室。她因此提醒大家不应该轻率地将冠病当成一场感冒。

何廷儒最后说，确诊冠病意味着她接下来无法出席其余国会拨款辩论。“希望我能尽快康复！”