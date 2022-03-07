（早报讯）在俄罗斯和乌克兰局势不明朗的笼罩下，金融市场预料持续动荡，本地投资情绪在短期内相信趋向谨慎。

本地方面，三家银行股下挫，使得新加坡海峡时报指数全周下跌2.1％，上周五闭市报3226.78点。

美国三大股指期货今早皆下跌，跌幅逾介于1.02％至1.75％。

本地今天（3月7日）可关注股票如下：

*能源公司PJSC Gazprom GDR被新加坡交易所勒令停牌，这是因为俄罗斯政府是Gazprom的最终控股方，持有逾50%的控股权（包括直接和间接股权）。为确保市场公平、有序、透明，新交所不违背投资大众的利益，因此根据上市条例勒令PJSC Gazprom GDR停牌。

根据我国外交部本月5日规定，新加坡禁止向俄罗斯出口战略物资和实施经济制裁。

在经济方面，我国会对指定的俄罗斯银行、机构、当地进行的活动，以及惠及当地政府的募款活动，采取经济管制措施。

其他经济制裁包括，不得为出口至当地的受管制物品提供融资或金融服务；不得协助俄罗斯政府、央行，以及所属或代理机构募款。

*星展集团（DBS）宣布成立董事可持续发展委员会（Board Sustainability Committee），以为银行的可持续发展议程提供更大的治理和监督。

*明光集团（Beng Kuang Marine）将收购本地物联网公司I.O.T. Workz的10％股权，根据双方协议，前者有优先承购权（right of first refusal）能收购后者另外20％股权。

*Alpha DX（前称Alpha能源）和Pavillon控股今早开市前要求暂停交易，表示之后有重要事情要公布。

*Alpha DX于上周五接到Kydon Holdings律师发出的法定追债信（statutory demand），追讨190万元。

款项涉及收购Kydon Learning Systems Institute（现为Zionext）百分之百股权的剩余款项和利息。对方要求Alpha DX在律师发出法定追债信后的三周内还款，否则可能对公司启动清盘程序。

Alpha DX表示正在寻求法律意见，以确定下一步行动。若有重大进展，公司将发布进一步消息。