骗子冒旅游公司行骗 至少13人失近4万元

（早报讯）本地出现新的求职诈骗手法，骗子假冒旅行公司，邀请受害者通过评价旅游景点和旅行配套以赚取佣金。警方透露，自今年1月起，已有至少13人上当受骗，被骗金额超过3万8000元。

警方今天（3月7日）发文告说，受害者会在WhatsApp和Telegram等聊天应用程序收到自称招聘人员的骗子发来的信息。

骗子声称，他们正在招聘人手来评价旅游景点和旅行配套，并提供丰厚佣金。为了让骗局更逼真，骗子会假冒一家名为“Anywhr”的正当旅游公司。

受害者若对这份“工作”感兴趣，骗子便会提供他们的一个虚假的网站，并指示他们在网站上注册户头。接着，受害者会被要求在户头中充值金额，才能评价旅游景点，从而赚取佣金。

骗子会向受害者提供属于身份不明人士的银行户头，让受害者进行转账。

起初，由于受害者能取出佣金，所以他们相信这份“工作”是合法的，并会继续在骗子的指示下为户头充值。

受害者只有在无法从户头中取钱时，才发现自己被骗了。

警方提醒公众，不要接受工作要求简单却提供丰厚回报的工作机会，并应向提供工作机会的公司核实工作的真实性。另外，公众也不要汇钱给不认识或未见过面的人。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

此外，公众也可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可注册加入“识破骗局，制止犯罪”（Spot the signs. Stop the crimes.）运动，一起防范诈骗案件，避免成为下一个受害者。