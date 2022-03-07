【国会】实行渐进式薪金企业 下半年可获认证

（早报讯）政府将在今年下半年推出渐进式薪金标志，对实行渐进式薪金模式及支付至少1400元月薪的企业给予认证。

从2023年3月起，所有政府供应商要取得合约，必须获得渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark）认证。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布以上消息。

“我们希望帮助消费者和企业，辨别支持低收入工友的雇主，并通过购买支持这些雇主。”

此外，为了提高低收入工友的福利，政府也会推出一个新的推进低收入工友福利劳资政准则，鼓励企业提供更好的职场支援，包括关注工友培训和职业发展、重视职场安全和卫生、提供休息区，甚至照顾他们的心理健康。实施新劳资政准则的企业，可获得渐进式薪金标志Plus认证。

财政部长黄循财在发表2022财政年预算案声明时说，聘请外籍员工的公司，须提供所有本地员工超过“薪金门槛”（Local Qualifying Salary）的月薪，即最少1400元。未来两年政府也将扩大渐进式薪金模式至零售业、食品服务业及废物管理业，及各行业的内部清洁工人、保安、园艺工人、行政人员及司机。

扎吉哈举例，以一般清洁工为例，未来七年他们的基本月薪将逐年增加，预计2028年可赚取约2400元。

整体而言，明年初渐进式薪金模式将涵盖23万4000名，或逾八成的全职低收入工友。