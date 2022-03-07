【国会】家政公司可国外聘保姆顾老幼

（早报讯）于2017年推出的家政服务计划将会扩大至包括照顾老幼的保姆服务，让参加计划的公司能从国外聘请员工，在新加坡照顾幼儿和年长者。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳周一（3月7日）在国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，回应议员询问并宣布以上消息。

她说：“为了更好地协助家长平衡工作与家庭的责任,我们有意扩大家政服务计划的服务范围,让参与这项计划的公司提供基本的托儿和看护服务。”

颜晓芳也指出，随着我国人口老化，员工在看护年长家庭成员的需求方面所面临的挑战将进一步增加。因此，有需要的家庭能通过参加家政服务计划（Household Services Scheme）的公司聘请兼职工来看顾小孩或为年长家庭成员。这将给予看护者额外的付费看护服务选择。

针对政府将采取哪些保障措施以确保家政服务计划的工人有资格提供儿童和老人看护服务，人力部将与不同合作伙伴，如本地家庭和家政服务公司，进行讨论，以制定细节。当局计划在今年下半年实施家政服务计划的扩展。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生上周五书面答复义顺集选区议员黄国光有关扩大家政服务计划的询问指出，家政服务计划目前已让1万6000户家庭受益。随着更多公司加入计划，更多家庭也找上这些公司，这些公司需要更多时间调整服务和价格。

家政服务计划自2017年开始试行，并在去年9月正式落实，目前共有103家公司参与。这些公司不仅能获得额外的工作准证配额，还能提供打扫房子以外的服务，如采购日常用品、洗车，以及照顾宠物等。