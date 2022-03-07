本地股市周一早盘跌0.63％

（早报讯）乌克兰与俄罗斯局势未见明朗，美国与欧洲合作伙伴和盟友正商谈禁运俄罗斯石油，此消息引发市场对石油供应担忧加剧，影响投资者情绪，本地股市今早（3月7日）低开。

新加坡海峡时报指数中午报3206.55点，跌0.63％或20.23点。主要下跌股方面，牛奶国际（Dairy Farm）下跌4.17％至2.53美元。

海指早盘最高3222.61点，最低3127.60点。全场成交量12亿股，成交额8亿零512万元，上升股164只，下跌股298只。

亚太主要股市皆下跌，香港下跌3.35％，东京跌3.27％；深圳、上海、首尔和悉尼股市的跌幅介于1.02％和2.67％。

IG市场策略师叶俊荣告诉彭博社，俄乌冲突将继续主导市场情绪，迄今为止没有解决迹象，这可能会抑制风险情绪。油价上扬可能对企业的利润率和消费者支出前景构成威胁。

针对本地股市表现相对比区域股市更显韧性，泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时指出，这是因为投资者处于观望，等待银行股派息和美国联邦储备局3月份调升利率。由于油价飙升和黄金价格继续攀高，整体市场情绪不稳，她不排除本地股市还会进一步下调。

另外，大华继显分析师在最新报告指出，该行选择套利丰益国际（Wilmar）而将它从首选股票名单（Alpha Picks）中移除，换成布米达马农业（Bumitama Agri），看好后者将受益于更高的原棕油价格预期及生产提升。