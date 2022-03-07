新电信子公司恩士迅 3.25亿元收购澳洲IT服务商

（早报讯）新电信集团（Singtel）子公司恩士迅（NCS）宣布以3亿2500万澳元（3亿2500万新元）收购澳大利亚最大私人资讯科技（IT）服务商The Dialog Group（简称TDG）。这是恩士迅历来最大的收购行动，此举旨在拓展澳洲市场的新增长机遇，加速恩士迅的国际化战略。

文告指出，TDG以提供全面的服务见称，涵盖资讯科技咨询、应用开发及至应用服务托管服务，业务分布于布里斯班、悉尼、墨尔本、坎贝拉、珀斯、达尔文以及阿德莱德。

恩士迅公司总裁黄国斌表示，这次收购是恩士迅区域化的重要一步，将借助恩士迅和TDG的综合实力以及它们在新加坡和澳大利亚的营业记录和声誉。“这是我们迄今为止最大规模的一项收购，反映了我们扩展海外业务的坚定承诺，尤其在澳大利亚，我们还可以借助新电信集团在那里的战略业务。”

这项收购标志着澳大利亚成为恩士迅最大的一个海外业务，在当地资讯科技人才团队将大增至1300人，是目前的三倍，因此强化公司为各行业客户服务的能力，从政府、医疗、交通、通讯、金融及至商业服务。这个人才和专业知识与技能的合并，使恩士迅能够为客户在澳洲和亚太地区提供更强的端对端科技和数码服务。

恩士迅于2020年开始通过NCS NEXT为澳洲客户服务。它去年进一步收购两家澳洲公司Riley和Eighty20 Solutions，前者是谷歌云应用专家，后者则是微软云平台专家。如今收购TDG后，连同恩士迅集团原有的上万员工，它在当地的扩充将改变澳洲市场的竞争景观。

根据调研机构Gartner，澳洲的资讯科技开销增长今年将达6.5％，是十年来最强劲。澳洲资讯科技开销当中，最大的一块是资讯科技服务，这个服务市场今年将增至390亿澳元。