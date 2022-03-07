【国会】中学将推行全面科目编班 原本单源流三校扩大收生对象

（早报讯）前年试行的全面科目编班制2024年将在各中学推行，取代分流制。目前只提供快捷源流的三所中学——克信女中、丹绒加东女校、丹绒加东中学后年可录取修读G2水平科目的学生，G2水平相当于目前的普通学术源流。

根据全面科目编班制，每个级任班有不同能力的学生，学生按能力修读适合水平的科目。根据自己在各科目的表现，学生可修读G1、G2或G3水平的科目。G3的学习程度最高，相当于现有的快捷源流，G1相当于普通工艺源流。

教育部长陈振声指出，我国要尽可能地为学生量身定制教育，让每名学生能发挥所长。全面科目编班试点计划的成效佳，学生有三分之一的课时与级任班同学一起上课，其余科目按适合自己的水平修读。学生结交不同背景的朋友，从中吸取新的观点，对自己的能力也更有信心。

“全面科目编班制是一大转变，根据学生的强项提供更个人化的学习。但这也需要更多资源，协调课表时更复杂且需要教师调适教学方式。”

为了让更多学生获益，教育部后年把全面科目编班制扩大到克信女中、丹绒加东女校、丹绒加东中学，这三所中学目前只录取快捷源流的学生。这意味着，学校到时会提供G2和G3水平的科目。

能力弱学生可修G1或G2水平母语科

随着全面科目编班制落实，中学从2024年起不再分成快捷和普通源流班。母语能力较弱的学生到时可修G1或G2水平的母语科，中学不再提供母语B科，从2024年的中一生那届开始。

学生在升学后仍然可根据表现，转修更高或更低水平的科目。教育部较迟会提供其他相关课程调整的详情。

全面科目编班制逐年扩大到更多中学，目前在59所中学推行，到了明年将有90所中学，占总数的三分之二。科目编班制不针对直通车学校和工艺源流专校等专科学校。