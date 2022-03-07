【国会】初院可通过直接收生计划录取20％学生

（早报讯）从今年起，初级学院可通过直接收生计划，为非直通车课程录取多达20％的新生。

这一比例较目前的10％有所增加，让更多学生可以通过剑桥O水准会考中无法展现的才能和成就升学。

教育部长陈振声今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，宣布以上消息。

在这一调整下受惠的政府和政府辅助初院包括：安德逊实龙岗初院、英华初院、公教初院、诺雅初院、裕廊先驱初院、国家初院、南洋初院、圣安德烈初院、淡滨尼美廉初院、淡马锡初院、维多利亚初院，以及义顺星烁初院。

教育部表示，调整初院直接收生计划（DSA-JC）是为了聚焦全人教育，扩大对优秀的定义，让更多来自不同背景、有不同优势的学生从初院教育中受益。调整后的政府辅助初院DSA录取比例也与自主初院保持一致。

放宽理工院预科班入学条件

另一方面，教育部将放宽理工学院预科班（简称PFP）的入学条件，从2024年收生起，普通学术源流考生在剑桥N水准会考中，成绩最佳两个科目的最低要求从目前的3分放宽至4分，让更多学生能从基于实践的理工教育预备课程中受益。

考生的英文、数学和成绩最佳三个科目（ELMAB3）的总分则依然保持在12分或以下，英文等其他学科成绩要求也不变。

陈振声说，要求放宽后，预计每年有多200名学生受惠，凭成绩到理工院修读一年基础课，再修读专业文凭课程。目前PFP每年提供1500个学额。