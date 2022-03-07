【国会】中学生或可单元式读第三语文

（早报讯）教育部将试行单元式的第三语文学习课程，让有意学习一门新语言的中学生享有更多灵活性。

教育部长陈振声在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，宣布上述消息。教育部会同合作伙伴探讨在未来几年试行单元式的第三语文课程，让中学生通过选修单元课，更灵活地学习第三语文。

当局会先在现有的第三语文课程中推出单元式课程，供有兴趣参与计划的学生选修。学生可以在每个学期开始时选修一个学习单元，通过整个中学阶段，加深对这门语言的掌握。教育部预计会先在一些中学试行这项计划，但具体细节还在制定中。试点计划能让当局评估这个做法的可行性，以及学生对这方面的兴趣。

陈振声说，这项试点计划旨在让更多中学生学习新的语言和认识其他国家的文化，“学生可以按照他们的水平或起点学习一门语言，加强他们的语文能力，通过修读单元课程取得相关的证书。”

莱佛士书院明年开马来文特选课程

为了让更多学生有机会深入学习马来文与马来文化，莱佛士书院也会从明年起开办马来文特选课程。它也是继武吉班让政府中学、丹绒加东中学和安德逊中学后，第四所开办这项课程的中学。

在为期四年的课程中，修读马来文特选课程的学生有机会参与各种各样的文化活动，如浸濡计划、学习之旅和讲座等，培养对马来文和文化的热忱。马来文特选课程开放给修读高级马来文的学生，即使不在这四所中学就读的学生，也能到开办这项课程的中学报读课程。

此外，教育部也将继续支持和鼓励本地每一所学校加强与海外学校的协作。陈振声透露，约有三分之二的学校已经和其他海外学校建立伙伴关系，“这样的伙伴关系能促进学生之间的交流，让他们开拓眼界，了解不同文化。尽管在冠病疫情当下，许多交流都是以虚拟形式进行，我们还是能借助科技让本地学生与海外学生一起玩、学习和庆祝特别节日。”