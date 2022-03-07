【国会】检讨同届生大学就读率 支持人民在各阶段的持续教育

（早报讯）教育部将检讨同届生大学就读率，让更多人在踏入职场后的各阶段也有机会进修大学文凭课程，朝“终身学习参与率”（lifetime cohort participation rate）的目标推进。

同届生大学就读率指的是同届学生上公立大学的比率，目前约40％是初院和理工院毕业后升大学，约10％是踏入职场后上大学。

教育部长陈振声强调，我国会加大力度支持人民在各阶段持续学习，提升并更新技能，更有效地胜任职场的工作。“这是我们社会契约的关键支柱之一，我们不仅是在求学时期为每名新加坡人投入资源，也在人生各阶段给予支持。”

教育部将探讨为职场人士提供更多机会进修大学文凭或专业文凭，支持我国的增长领域。大专教育学府包括大学在内，会检讨持续教育课程的选项与学额分配。

除了增加学额，政府也须加强对职场中途者的支援，尤其是四五十来岁的员工，他们遇到裁员和长期失业时会处在更劣势的情况，需要更多辅助以转到新的行业。

教育部将推出技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme），取代“新心相连”技能提升和中途转业人士见习计划，并成为我国培训与职业配对制度的永久项目。计划下的课程都有高额培训津贴。

此外，教育部，贸工部、人力部和财政部也在探讨如何加强对四五十来岁员工的支援，他们可能需要很大程度的再培训来开启事业的第二春。

陈振声指出，大专教育机构培训的成人学员从2018年的16万5000人增加到前年的34万5000人，数量预计继续增加。大专教育学府须拓展为持续教育学府，检讨课程以迎合成人学员的需要，支持人们的终身学习之路。