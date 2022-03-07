疑身份证号码被盗用 八旬妇领不到免费口罩

八旬老妇请女儿代领免费口罩，才惊觉她的口罩已被领走，怀疑身份证号码遭盗用，女儿报警。

85岁的苦主彭国香日前联系《新明日报》，指她上周把CHAS蓝卡交给女儿，以便让同为CHAS卡持卡人的女儿代领免费口罩，没想她的口罩已被领走。

彭国香的女儿温丽陵（61岁，家庭主妇）说，她上周三（3月2日）约晚上8时半，到杜生路（Dawson Road）第85座组屋楼下的昇菘超市，领取由淡马锡基金会所发放的免费口罩。

当她把自己与母亲的CHAS卡交由超市职员扫描时，系统竟显示母亲的口罩已领取，让她吃惊不已。

她事后回家询问父亲是否曾代母亲领取，也询问母亲有无将身份证交由他人代领，两人皆表示没有。

“母亲平日都将身份证锁好，女佣不可能拿到。在致电有关当局，确认不是系统出错后，我们担心母亲的身份证被用作犯罪，我隔天报警。”

据当局人员告知她，原本属母亲的口罩是于3月1日下午4时20分，在中峇鲁广场（Tiong Bahru Plaza）被领走。

但温丽陵说，母亲多年来行动不便，出门都需有人陪伴，不可能走访该处。

彭国香则表示，过去曾在报章读过多篇冒领口罩的新闻，因此希望借由自身经历，提醒民众多加注意。

警方受询时确认接获报案。

据知有的地方只需说出身份证号码就能领口罩，疑不法分子利用此漏洞盗领。

温丽陵透露，她之后有拨打热线了解领口罩的程序，相关人员告诉她，若在商场领口罩的话，只要说出身份证号码即可，所以不排除母亲的口罩，就是这样被领走。

她指母亲年事已高，常常进出医院及诊所，疑身份证号由此泄露。

淡马锡基金会之前发文告，从2月28日至3月13日，持有蓝色或橙色CHAS卡、公共援助金（Public Assistance）或特别津贴（Special Grant）卡的低收入家庭及个人，可到全岛逾160个指定地点领取50个Air+医疗级手术口罩。

公众也能在获批准后替亲朋好友代领口罩，但必须出示持卡人的相关证件。