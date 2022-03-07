【国会】提升版实习计划 支持教师到业界开拓视野

（早报讯）教育部将增强教师的专业发展，同时更完善地照顾他们的身心健康。

教育部长陈振声今天（3月7日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说：“为了扩大学生的视野，我们也需要扩大老师的视野。”

因此，教育部将会继续推进提升版的教师实习计划（Teacher Work Attachment Plus），支持教师到业界开拓视野。

教育部至今已获得公共和私人领域超过250个实习机会，其中包括创意艺术、可持续发展等领域。

继续关注教师心理健康和工作量

陈振声说，教育工作者的工作在过去两年变得更加困难，时间也更长了。因此，教育部将会继续关注教师的心理健康和工作量。学校将会致力于确保工作量维持在教师可应付的范围内，并且在各所学校委任身心健康大使。

教育部从去年9月开始，委任一些教师担任身心健康大使，在校内帮助寻求心理和情绪援助的同事。至今，约80所学校已提名人选并进行培训，教育部的目标是到了年底，每所学校有至少两位身心健康大使。

加强与家长和社区的合作

陈振声说，改变我国教育体系的工作是教育部无法独自完成的。“我们需要并且希望与教育工作者、家长、业界和社区合作来实现这一愿景。”

谈到与家长的合作时，陈振声说：“让我们共同努力支持我们孩子的福祉和发展，而不是追求微不足道的一分、灌输失败的恐惧，或过度将孩子的成就与其他人进行比较。让我们帮助他们在生活中超越自我，而不是仅仅在考试中超越他人。”

至于加强与社区的合作，陈振声指出，教育部将会继续与社区合作，通过提升（UPLIFT）计划、社区联系站（ComLink）等方式，支持高需求的学生。

陈振声也呼吁大家尽自己的一份力回馈社会，让下一代也能够受惠。例如，校友可通过指导年轻学生和分享职业建议来回馈母校。